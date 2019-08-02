مجموعة "سيتي جروب" المصرفية تلغي مئات الوظائف

بدأت مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية إجراء تخفيضات في قوتها العاملة حيث تعمل على التخلص من نحو 400 شخص من أقسامها.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، فصلت الشركة العشرات من الموظفين في قسم التداول التجاري هذا الأسبوع ، بما في ذلك الأسهم النقدية وأسهم المشتقات التجارية ، وذلك وفقا لمصادر مطلعة.

وحتى الآن تم فصل نحو 50 شخصًا في مكتب المجموعة بنيويورك ، وحوالي 25 شخصا في لندن ، مع توقعات بالتخلي عن المزيد منهم هذا العام ، وذلك بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وانضمت سيتى جروب بذلك إلى بنوك أخرى مثل دويتشه بنك إيه جى، وسوسيتيه جنرال إس إيه، فى الاستغناء عن مئات الوظائف فى هذه الاقسام .

