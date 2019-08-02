الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 280.65 نقطة، أو 1.04 %، إلى 26583.62 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 26.82 نقطة، أو 0.90 %، ليغلق عند 2953.56 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 64.30 نقطة، أو 0.79 %، إلى 8111.12 نقطة.