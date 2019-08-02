مصرف الإنماء الأفضل في خدمات مصرفية الشركات

ضمن إنجازاته المتتالية في تحقيق أفضل الخدمات المصرفية والحلول المالية لشركائه، حصل مصرف الإنماء على جائزة "المصرف الأفضل في خدمات مصرفية الشركات" وذلك ضمن الحفل السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب لعام 2019 بحضور كبار الممثلين للجهات المالية والمصرفية على مستوى الوطن العربي وعدد من الشخصيات المالية والرقابية الدولية، وقام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بتكريم المؤسسات المالية المتميزة التي تعمل على تطوير خدماتها لتقديم تجربة مصرفية أفضل للمتعاملين معها.

بهذه المناسبة أكد عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن العمل في مصرف الإنماء يتواصل لتعزيز تجربة الشريك وتقديم أفضل الممارسات المصرفية من خلال طرح أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لشركاء الإنماء، ويأتي تكريم مصرف الإنماء من قبل خبراء الصناعة المصرفية المحلية والعربية والعالمية دليلا على ما حققه مصرف الإنماء من إنجازات مميزة وسعي المصرف المستمر للريادة في القطاع المصرفي من خلال تقديم أجود الخدمات المالية المواكبة لأحدث ما توصلت له التقنية والصناعة المصرفية المعاصرة على مستوى العالم.

يذكر أن مصرف الإنماء حقق عديدا من جوائز التميز من كبريات المؤسسات المالية وخبراء الصناعة المصرفية محليا ودوليا، وذلك من خلال منجزات تقنية وخدمات مصرفية معاصرة ومنتجات مالية متقدمة ومتطورة تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية التي تأتي جميعها متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. ومنذ بداية عام 2019 حقق مصرف الإنماء جائزة "أفضل خدمة رقمية مصرفية للعملاء" على مستوى الوطن العربي ضمن جوائز مسابقة التميز للمصارف العربية التي أطلقها اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، كذلك توج في Finnovex وهي أحد المنتديات العالمية المتخصصة في تميز الخدمات المالية والابتكار بجائزة "التميز في المصرفية الإسلامية" لريادته في تقديم الخدمات المصرفية وفق الأحكام والضوابط الشرعية، كما نال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء جائزة "الرئيس التنفيذي للعام" التي قدمت له نظير قيادته لمصرف الإنماء وما يشهده المصرف من نمو وتطور متميز على مختلف الأصعدة.