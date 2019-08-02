«زين السعودية» تنهي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن .. وتعزز شبكاتها بتقنية الجيل الخامس

نجحت "زين السعودية" في إتمام جميع استعداداتها الفنية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، وذلك بعد أن تم التأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لهم كافة.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك قدرات تشغيلية هائلة، تستطيع من خلالها تلبية مستوى الطلب المرتفع على خدماتها وشبكتها، حيث دعمت الشركة شبكتها من الجيل الرابع المطور والجيل الخامس عبر جودة عالية تستهدف من خلالها خدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ، إضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي هذا الشأن، كرم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، "زين السعودية"، وذلك خلال حفل إطلاق حملة الحج عبادة وسلوك حضاري تحت شعار "الحج رسالة سلام" في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، نظير دعم الشركة للحملة.

ووقوفا على استعدادات "زين السعودية" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، زار المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مقر خيمة الشركة في مشعر "منى"، حيث اطلع معاليه على استعدادات الشركة، وقدراتها التشغيلية، والفنية، والبشرية، وهي القدرات التي تسخرها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي هذا الخصوص، أكدت "زين السعودية" أنها نجحت في تغطية المناطق الرئيسة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس، وكشفت "زين السعودية" عن أنها نجحت أيضا في رفع الطاقة الاستيعابية والتغطية لشبكة الجيل الرابع والجيل الرابع المطور، هذا إضافة إلى تغطية المناطق الرئيسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشبكة الواي فاي.

وفي هذا الخصوص، أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، أن الشركة تفخر وتعتز وتتشرف بأن تكون عنصرا مساهما في خدمة ضيوف الرحمن، وقال: "كل من يعمل في شركة زين السعودية، يحرص تماما على أن يبدع، وينتج، ويُقدم خدمة ممتازة لضيوف الرحمن.. ونحن في إدارة الشركة العليا نحفز موظفينا على مزيد من الإبداع والعمل".