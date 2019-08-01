"الفاو": الألبان والسكر يتراجعان بأسعار الأغذية العالمية للشهر الثاني

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أمس، "إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر".

بلغ متوسط مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" - وهو مؤشر مرجح للتجارة يقيس أسعار خمس سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية - 170.9 نقطة في يوليو 2019، بانخفاض 1.1 في المائة عن مستواه في يونيو.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 2.7 في المائة عن شهر يونيو، لكنه ظل أعلى بنسبة 4.1 في المائة من مستواه في يوليو من العام الماضي. وكان الانخفاض العام مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار القمح والذرة، ما يعكس، من بين أمور أخرى، وفرة إمدادات التصدير.

على النقيض من ذلك، شهد مؤشر أسعار الأرز شهره الخامس على التوالي من الاستقرار وسط نشاط هادئ للسوق عموما.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 في المائة في يوليو، بسبب الزيادة في أسعار زيت فول الصويا ودوار الشمس، التي وازنت انخفاضا آخر في أسعار زيت النخيل.

وكان سبب الانخفاض في أسعار زيت النخيل هو الارتفاع الموسمي المستمر في إنتاج المحاصيل في جنوب شرق آسيا إلى جانب تباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وسجل مؤشر أسعار اللحوم لدى منظمة الفاو زيادة بنسبة 0.6 في المائة عن قيمته المعدلة قليلا لشهر يونيو، وهو الارتفاع السادس على أساس شهري.

وارتفعت أسعار لحوم الأبقار في شهر يوليو، مدعومة بقوة الطلب على الواردات من آسيا وضعف الإمدادات من أوقيانوسيا بسبب الانخفاض الموسمي.

وانخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان في "الفاو" بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بشهر يونيو، وهو ما يمثل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الزبدة يليها الجبن ومسحوق الحليب كامل الدسم.

وانخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 0.6 في المائة عن يونيو 2019، مدفوعا بشكل أساسي بتوقعات بارتفاع غلات قصب السكر في الهند، أكبر منتج للسكر في العالم. وتم احتواء انخفاض الأسعار العالمية جزئيا من خلال ارتفاع سعر الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، وهي خطوة تميل إلى كبح الصادرات من البرازيل، أكبر مصدر للسكر في العالم.