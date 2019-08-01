الكونجرس الأمريكي يوافق على تشريع لميزانية لمدة سنتين ويرسله إلى ترمب لتوقيعه

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون لميزانية مدتها عامان سيزيد الانفاق الاتحادي على الدفاع وعدة برامج محلية أخرى.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 67 صوتا ضد 28 صوتا وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع الأسبوع الماضي.

ويتضمن التشريع انفاقا جديدا في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية بقيمة 2.75 تريليون دولار حتى الثلاثين من سبتمبر 2021 .

ومن ناحية أخرى، سيجري تعليق القيد التشريعي على إقتراض وزارة الخزانة حتى الحادي والثلاثين من يوليو 2021 على الأقل، في محاولة لمحو أي احتمال لتخلف عن السداد أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.

وإذا وقع ترمب المشروع ليصبح قانونا، كما هو متوقع، فإنه سيزيد بشكل كبير العجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع بالفعل أن يقفز إلى تريليون دولار سنويا في الأجل القصير.

ومنذ تولى ترمب منصبه في يناير 2017 ارتفع الدين العام الأمريكي بحوالي 2.5 تريليون دولار ويقفز بسرعة فوق مستوى 22.5 تريليون دولار الذي يعتبر بعض الخبراء الآن أنه مرتفع على نحو خطير.