أبقى بنك إنجلترا اليوم على سعر الفائدة الرسمي في البلاد دون تغيير عند 0.75 بالمائة، كما كان متوقعاً.وخفض البنك المركزي اليوم توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام إلى 1.3 بالمائة بدلاً من التقديرات السابقة عند 1.5 بالمائة.وحذر رئيس البنك مايك كارني في مؤتمر صحفي من استمرار تراجع الباوند أمام العملات الأجنبية في حال مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
- بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
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