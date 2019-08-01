23.1 مليار دولار تدفقات إلى أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة في يوليو

بلغت التدفقات إلى أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة نحو 23.1 مليار دولار خلال شهر يوليو، بحسب ما أظهرته بيانات معهد التمويل الدولي.

وفقا للبيانات، فإن طلبا عالميا ضعيفا وتراجعا لقطاع الصناعات التحويلية أديا إلى نزوح 1.5 مليار دولار من أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، إذ بلغت التدفقات إلى أسواق الأسهم في الصين 2.7 مليار دولار على مدار الشهر.

بحسب "رويترز"، قال المعهد "إن التوقعات للتدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تبقى صعبة بالنظر إلى الحجم الكبير للأموال الساخنة التي استوعبتها هذه الأسواق في الأعوام القليلة الماضية".

يأتي ذلك بعد أن شهد شهر يونيو تحسنا في التدفقات المرتبطة بالأسهم أسهم في دفع التدفقات الأجنبية على الأوراق المالية في الأسواق الناشئة إلى 40.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

يشار إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت تراجعا في عام 2018 بفعل تشدد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لكنها عاودت الارتفاع بشكل واضح في الربع الأول من عام 2019.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن تكون تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة في عام 2019 أعلى مما كانت عليه في عام 2018.

ويقوم معهد التمويل الدولي بتجميع بيانات لرصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات، وتشمل التدفقات النقدية الحقيقية اليومية إلى أسهم وسندات 20 من الأسواق الناشئة الكبيرة.