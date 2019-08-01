تعافي الدولار يدفع اليورو والاسترليني لأدنى مستوى في 26 شهرا

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في 26 شهرا أمس، بفعل مكاسب الدولار بعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخصوص مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، إذ رأى المستثمرون أن من المستبعد أن يخوض البنك في دورة طويلة من التيسير النقدي.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأول للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، في ظل الخطر المتنامي لارتفاع رسوم الاستيراد وتباطؤ الاقتصادات الكبرى في العالم.

غير أن البنك أشار أيضا إلى أن خفضه الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية قد لا يكون بداية حملة طويلة رامية إلى دعم الاقتصاد.

وأدت نبرة مجلس الاحتياطي الأقل ميلا للتيسير إلى تعافي الدولار، ما دفع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات إلى أعلى مستوياته في 26 شهرا عند 98.93 أمس.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 26 شهرا أمام العملة الأمريكية عند 1.1034 دولار، بينما لامس الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته في 30 شهرا عند 1.2087 دولار.

وفي أحدث التعاملات، سجل اليورو انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1037 دولار. وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 91.29 بنس لليورو.

وهبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 109.32 ين للدولار، وسجل في أحدث المعاملات انخفاضا نسبته 0.3 في المائة إلى 109.09 ين للدولار.

وارتفع الفرنك السويسري 0.2 في المائة إلى 1.0983 فرنك لليورو، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي ليستقر عند 0.6847 دولار أمريكي.

وفي السياق، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس، بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سعر الفائدة للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، لكنه بدد التوقعات بتخفيضات أخرى في المستقبل.

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1404.81 دولار للأوقية، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 يوليو عند 1402.15 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.5 في المائة إلى 1404.90 دولار للأوقية.

وبعد تصريحات المركزي الأمريكي، صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ مايو 2017، ما زاد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب لثالث شهر على التوالي في يوليو، وبلغ أعلى مستوى في ستة أعوام عند 1452.60 دولار للأوقية في 19 يوليو.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 15.98 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى في أسبوعين عند 15.88 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 1 في المائة إلى 850.95 دولار للأوقية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 23 تموز (يوليو) عند 845 دولارا.

وانخفض البلاديوم بنحو 2 في المائة إلى 1485.89 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 21 يونيو.