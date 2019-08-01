"الإتحاد للتأمين": إيداع العائد من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال في حسابات المساهمين

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن الإنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19-06-2019م كما يلي:

1 - تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1440-10-29 الموافق 2019-07-02

2 - عدد الاسهم المباعة 6966

3 - المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 106,858.44

4 - متوسط سعر البيع لكل سهم 15.34

5 - تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1440-12-20 الموافق 2019-08-21

وسيقوم البنك السعودي الفرنسي بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالحسابات الإستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 20-12-1440هـ الموافق 21-08-2019.