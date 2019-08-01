 أسمنت ام القرى توزع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول

|مقدمة
|تعلن شركة أسمنت ام القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م على النحو التالى:
|تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
|1440-11-29 الموافق 2019-08-01
|اجمالي المبلغ الموزع
|13750000 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|55 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|25 هلله
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية
|% 2.5
|تاريخ الأحقية
|تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 29 أغسطس 2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|16 سبتمبر 2019 م
|معلومات اضافية
|وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
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