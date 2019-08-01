65 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة الشهر الماضي

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 يوليو 2019 بلغت 65.16 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 12.89% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2057.21 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 1.15 % مقارنة بالشهر الماضي.

و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 48.93 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 75.10% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 56.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 86.48% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 90.20% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بانخفاض نسبته 0.38% مقارنة بالشهر الماضي.

و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.07% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.33 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.58% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.94% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، انخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 14.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 22.83% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 6.47 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 9.94% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 7.86% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، ارتفاع نسبته 0.39% مقارنة بالشهر الماضي.

و نمو - السوق الموازية

و القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 يوليو 2019 بلغت 89.44 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 74.3% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 4,572.72 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.20% مقارنة بالشهر الماضي.

و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 85.69 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.81% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 82.86 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.65% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.30% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بارتفاع نسبته 0.08 % مقارنة بالشهر الماضي.

و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.70 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.90% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 4.25 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.75% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بانخفاض نسبته 0.07% مقارنة بالشهر الماضي.

و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 2.04 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.29% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.33 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.60% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.46% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.