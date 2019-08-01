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أسواق الأسهم- السعودية

65 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة الشهر الماضي

الاقتصادية من الرياض

  القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 يوليو 2019  بلغت 65.16 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 12.89% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة  2057.21 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 1.15 % مقارنة بالشهر الماضي.
و  بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 48.93 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 75.10% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 56.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 86.48% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 90.20% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بانخفاض نسبته 0.38% مقارنة بالشهر الماضي. 
و   بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.07% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.33 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.58% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 1.94% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، انخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
و  بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 14.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 22.83% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 6.47 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 9.94% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 7.86% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، ارتفاع نسبته 0.39% مقارنة بالشهر الماضي.
و   نمو - السوق الموازية
و  القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 يوليو 2019  بلغت  89.44 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 74.3% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية  للأسهم المدرجة 4,572.72 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.20% مقارنة بالشهر الماضي.
و  بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 85.69 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.81% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 82.86 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.65% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.30% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بارتفاع نسبته 0.08 % مقارنة بالشهر الماضي. 
و  بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.70  مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.90% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  4.25 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.75% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بانخفاض نسبته 0.07% مقارنة بالشهر الماضي.
و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 2.04 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.29% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.33 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.60% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.46% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 يوليو 2019، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

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