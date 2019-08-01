الجوف للتنمية الزراعية تعلن تاريخ وطريقة توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول

قالت إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية إنه إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 27-11-1440هـ الموافق 30-07-2019م بخصوص قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2019م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2019م بإجمالي مبلغ قدره 15 مليون ريال ، بواقع (50) هللة للسهم الواحد بما يمثل 5 % من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 4 أغسطس 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .

عليه تعلن أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية ابتداءً من يوم الثلاثاء 19-12-1440هـ الموافق 20-08-2019م عن طريق بنك الراجحي .

وتهيب الشركة بمساهميها ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير .