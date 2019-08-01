الأسهم السعودية تغلق على تراجع بـ 66 نقطة.. لتسجل أدنى إغلاق في شهر

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على انخفاض، حيث أغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8666 نقطة، لتسجل السوق خسائر نقطية بلغت 66 نقطة أو ما يعادل 0.76 في المائة وتغلق سوق الأسهم في أدنى مستوى منذ 26 جلسة أو نحو شهر.

وارتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم لتبلغ نحو 2.65 مليار ريال تمت عبر تداول 87.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 130.1 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من الأسهم قطاع البنوك حيث تراجع بنحو 1.2 في المائة، فيما تراجع القطاع بنحو 6 في المائة في اخر 13 جلسة، حيث تصدرا مصرف الراجحي وبنك سامبا وكذلك شركة سابك الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام.

وتصدرت أسهم شركة عطاء تشب للتأمين بنحو 7.1 في المائة، تلاها أسهم شركة عطاء بارتفاع 3.9 في المائة حيث تتداول الشركة ليومها الثاني بعد الإدراج، وأتى ثالثا أسهم شركة العبداللطيف بمكاسب بلغت 3.8 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم بنك سامبا بانخفاض 4.28 في المائة، تلاه أسهم بنك الاستثمار بنحو 4.1 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم صندوق الأهلي ريت 1 الذي تراجع بنحو 3.39 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 38 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 137 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 533.1 مليون ريال وكذلك أسهم سابك بنحو 351.8 مليون ريال، تلاها أسهم مصرف الإنماء بنحو 190.1 مليون ريال، كذلك فقد شكلت التداولات على أسهم شركة عطاء بنحو 5.1 في المائة من إجمالي التداولات.