"أرسيلور ميتال" للصلب تسجل خسائر خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة "أرسيلور ميتال" العالمية للصلب اليوم الخميس تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي قدرها 447 مليار يورو بما يعادل 44ر0 يورو للسهم الواحد مقابل أرباح قدرها 87ر1 مليار يورو خلال بما يعادل 1.84يورو لكل سهم الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت خسائر تشغيل الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 158 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 19.23 مليار يورو مقابل 20 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحيته قال "لاكشمي ميتال" الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة إنه "بعد النتائج القوية في 2018 أصبحت ظروف السوق التي أصبحت صعبة للغاية في النصف الأول من العام الحالي، مع تراجع ربحية قطاعات الصلب لدينا بسبب انخفاض أسعار الصلب مع ارتفاع أسعار المواد الخام".

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها للعام الحالي ككل، حيث تتوقع نموا سنويا للمبيعات بما يوفر دعما لخطة تطوير الشركة المعروفة باسم "برنامج عمل المجموعة 2020".