رغم تراجع "آيفون".. أجهزة أخرى تنعش مبيعات "أبل"

حقّقت شركة "أبل" الأميركية رقم أعمال قدره 53.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية المؤجلة، في حين بلغت أرباحها الصافية 10 مليارات، في انخفاض نسبته 13 في المئة لكنه أعلى من توقعات السوق، وذلك رغم تراجع عائدات هواتف "آيفون".

وانخفضت مبيعات هواتف "آيفون" من 29.4 مليار دولار إلى حوالى 26 مليارا، وهو مجموع أدنى من توقعات المحلّلين.

غير أن قسم الخدمات ("آبل باي" و"آب ستور" و"آي تيونز" و"آبل ميوزيك" و"آي كلاود" وغيرها) شهد تقدما نسبته 15 في المئة في خلال سنة، محقّقا 11.5 مليار دولار، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان صدر الثلاثاء.

وقال تيم كوك المدير التنفيذي لـ "أبل" في البيان "هذه أفضل نتائج نسجلها في ربع ثالث من سنتنا المالية، وذلك بفضل عائدات قياسية للخدمات وتسارع نمو الأكسسوارات الموصولة وأداء جيد لأجهزة آيباد وحواسيب ماك، فضلا عن تحسن ملحوظ في أداء هواتف آيفون".

ولا تزال مبيعات هذا الهاتف تشكل حوالى نصف إيرادات المجموعة العملاقة التي خاضت مجال خدمات الحوسبة السحابية لتنويع نشاطاتها.

وكانت المجموعة قد أعلنت في مارس عن سلسلة من الخدمات الجديدة، أبرزها منصة فيديو بالبثّ التدفقي واشتراك صحفي.

وتتوقع "أبل" للربع الأخير من سنتها المالية (يوليو-أغسطس-سبتمبر) رقم أعمال يتراوح بين 61 و64 مليار دولار.