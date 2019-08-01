"طباعة وتغليف" تسجل خسائر 13.7 مليون ريال خلال الربع الثاني

سجلت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 13.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 3.07 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 346%.

وبلغت الخسارة التشغيلية 0.44 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 6.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.



أما اجمالي الربح فبلغ 29.23 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 37.74 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 23%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 36.7مليون ريال، مقابل خسائر بـ 21.7مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 69%.