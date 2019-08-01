النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.2% هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإندونيسيا بنسبة 5.2% هذا العام، مدفوعا بالطلب المحلي القوي.

كما توقع صندوق النقد استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري على نحو تدريجي على المدى المتوسط إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيظل العجز المالي عند 1.8% ، بحسب صندوق النقد.

وقال الصندوق إن الجانب السلبي للتوقعات يتمثل في مخاطر تشمل التوترات التجارية وظروف اقتصادية عالمية أكثر صرامة وتباطؤ نمو الصين والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع مثل النفط.

