توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإندونيسيا بنسبة 5.2% هذا العام، مدفوعا بالطلب المحلي القوي.
كما توقع صندوق النقد استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري على نحو تدريجي على المدى المتوسط إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وسيظل العجز المالي عند 1.8% ، بحسب صندوق النقد.
وقال الصندوق إن الجانب السلبي للتوقعات يتمثل في مخاطر تشمل التوترات التجارية وظروف اقتصادية عالمية أكثر صرامة وتباطؤ نمو الصين والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع مثل النفط.
النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.2% هذا العام
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإندونيسيا بنسبة 5.2% هذا العام، مدفوعا بالطلب المحلي القوي.
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