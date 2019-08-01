تراجع طفيف للأسهم السعودية بضغط «المواد الأساسية» .. والسيولة عند 2.6 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية ثماني نقاط لتغلق عند 8732 نقطة بنسبة 0.10 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع بنسبة 0.27 في المائة بنحو ثلاث نقاط ليغلق عند 1267 نقطة. قاد التراجع قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك".

وجاء سلوك السوق مشابها للجلسة السابقة، لكن باتجاه معاكس، حيث فقدت المكاسب وعوضت معظم الخسائر وجاء الإغلاق بفارق طفيف، ليظهر أن هناك نوعا من الترقب أو الحيرة بين المستثمرين، التي قد تنتهي في جلسة اليوم مع تطورات السياسة النقدية واستمرار ظهور نتائج الشركات، لكن لا تزال السوق دون مستويات 8800 نقطة واستمرار ذلك سيؤثر في المسار التصاعدي للسوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8740 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8771 رابحا 0.35 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8723 نقطة فاقدا 0.20 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8732 نقطة فاقدا ثماني نقاط. ارتفعت قيم التداول 2 في المائة بنحو 57 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 16 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 92 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.16 في المائة. وارتفعت الصفقات 13 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 118 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة. وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.80 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.68 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 725 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 615 مليون ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 163 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "عطاء" بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.90 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 19 ريالا، وحل ثالثا "الواحة" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 45.15 ريال. وكان الأعلى تراجعا "الوطنية للتعليم" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال، يليه "المواساة" بنسبة 2.78 في المائة ليغلق عند 87.50 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 2.67 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 286 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 243 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 226 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية