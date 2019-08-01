مؤشر السوق يفقد 89 نقطة في يوليو بتداولات قيمتها 65 مليار ريـال

تراجعت الأسهم السعودية في تموز (يوليو) بنحو 89 نقطة بنسبة 1 في المائة، لتغلق عند 8732 نقطة. وكانت أعلى المكاسب أثناء الشهر عند 9090 نقطة بنسبة 3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8704 نقاط فاقدة 1.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 9.6 مليار ريال لتصل إلى 65 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 161 مليون سهم متداول بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار سهم. وارتفعت الصفقات 22 في المائة بنحو 404 آلاف صفقة لتصل إلى 2.2 مليون صفقة.
وفي القطاعات، تصدر "الإعلام والترفيه" المتراجعة، البالغة ستة قطاعات، بنسبة 4.17 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.4 في المائة. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 8.6 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 7.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 5.12 في المائة.
وفيما يخص الأسهم، تصدر سهم "التربية والتعليم" الأسهم ارتفاعا بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال، يليه "مهارة" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 103.60 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الجنوبية" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 57.50 ريال. وتصدر المتراجعة "أسيج" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 15.20 ريال، يليه "التصنيع" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 15.46 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 18.02 ريال. إلى ذلك، استقرت السوق الموازية “نمو” دون تغير في شهر يوليو، وحققت ارتفاعا بنحو 7 في المائة لتصل إلى 4069 نقطة أثناء الشهر، بينما كانت أدنى نقطة عند 3747 فاقدة 2 في المائة. وارتفعت قيم التداول بنحو 74 في المائة بـ38 مليون ريال لتصل إلى 89 مليون ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 52 في المائة بنحو 1.5 مليون سهم لتصل إلى 4.5 مليون سهم متداول، وزادت الصفقات 135 في المائة بنحو 5.7 ألف صفقة لتصل إلى عشرة آلاف صفقة.
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