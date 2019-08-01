السوق الموازية تكسب 5 نقاط .. وقيمة التداول تصعد 52 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.14 في المائة بنحو خمس نقاط لتغلق عند 3808 نقاط. وارتفعت قيم التداول 52 في المائة بنحو 466 ألف ريال لتصل إلى 1.3 مليون ريال، بمعدل تسعة آلاف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 82 في المائة بنحو 29 ألف سهم لتصل إلى 64 ألف سهم متداول. وزادت الصفقات 22 في المائة بنحو 27 صفقة لتصل إلى 149 صفقة. تراجع سهم "باعظيم" بنسبة 0.68 في المائة ليغلق عند 29.40 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند 44.40 ريال، مقابل ارتفاع ثلاثة أسهم واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 1.66 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، يليه "ريدان" بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند 16.18 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 30.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 589 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 270 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 241 ألف ريال.