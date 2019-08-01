وزير النقل: تكليف «سار» بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية يحفز الخدمات اللوجيستية

قال الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، "إن صدور قرار مجلس الوزراء، بتكليف شركة "سار" لتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، يأتي استمرارا لدعم الدولة في تطوير وتحفيز الخدمات اللوجيستية لتكون داعما أساسيا لتحقيق أهداف برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية".

فيما أعرب الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي لشركة "سار" عن أن هذا القرار سيسهم بلا شك في تحقيق أهداف برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وأفاد المالك بأن "سار" ستتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المبادرات ضمن البرنامج، تشمل على سبيل المثال مبادرة "ربط مراكز الأنشطة الاقتصادية في المملكة بكفاءة وفاعلية عن طريق تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للسكك الحديدية ورفع الطاقة الاستيعابية"، ومبادرة "زيادة عائدات الأصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي"، وغيرها من المبادرات المهمة الأخرى.

وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية سيسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، بما يولد فرص عمل وافرة للسعوديين، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجيستية، وعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.