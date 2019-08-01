مركز «أداء» يعلن رصد 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية للحجاج

قال المهندس إبراهيم نياز، المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دائما ما يؤكد دعم كل ما يحقق راحة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن عمليات قياس رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين، وتحظى بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد".

وأعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، بدء عمليات القياس لرحلة (أداء الحج) لهذا العام في دورته الثانية، ابتداء من الثالث من ذي الحجة، مستهدفا 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية، لحجاج الداخل والخارج، بهدف معرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم الفريضة، حتى انتهائهم.

وتأتي عمليات القياس لتواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل إجراءات أداء الحجاج لهذه الفريضة، وذلك استكمالا لخطط المركز وبرامجه المتمثلة في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية للمستفيدين وتطويرها، من خلال قياس جودتها ورضا المستفيدين عنها. وأوضح نياز أن القياس يهدف إلى إصدار تقارير من واقع تقييم ضيوف المملكة من المستفيدين وحجاج بيت الله الحرام للخدمات المقدمة لهم ورضاهم عنها، التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها وتحقق رضا المستفيد منها.

وأشار إلى أن المركز اعتمد لحج هذا العام ثلاث أدوات لقياس رضا المستفيدين، وهي الاستبيانات الميدانية، والمتسوق الخفي، ومنصة وطني، ويهدف المركز من خلال أداة الاستبيانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج.

وأضاف أن الاستبيانات تهدف إلى تحديد مدى استفادة ضيوف الرحمن من الخدمات الحكومية المقدمة لهم، بأكثر من 7500 استبيان، إضافة لأداتي قياس جديدتين، تتمثلان في، المتسوق الخفي، ومنصة وطني، حيث يوفد المركز عددا من المتسوقين الخفيين لأداء الحج، للتحقق من امتثال الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للحجاج لـ31 موقعا مختلفا، والاطلاع من كثب على تجربة الحاج، والواقع الفعلي لتقديم الخدمة ومخرجاتها، ومستوى أداء الموظفين لها.

وأكد نياز أن قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة يتمحور حول مراحل أساسية، لجميع الخدمات التي يحصل عليها الحاج لأداء فريضة الحج، وتشمل المراحل الأساسية، الحصول على تأشيرة أو تصريح للحج، سواء لحجاج الداخل أو الخارج، وتجربة السفر إلى مكة المكرمة والمغادرة منها، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة خلال أداء مناسك الحج، إضافة إلى زيارة الحاج للمسجد النبوي والخدمات المساندة المقدمة في المدينة المنورة، وصولا إلى مغادرة حجاج الداخل والخارج مع انتهاء موسم الحج. وأضاف أن تلك المراحل الرئيسة يندرج من خلالها قياس أكثر من 50 خدمة، يقدمها 16 جهازا حكوميا مختلفا خلال موسم الحج في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، ويتبع المركز معايير محددة للقياس تستند على منهجية واضحة صممت وفق أفضل الممارسات العالمية.