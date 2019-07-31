المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من أول أغسطس آب، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان إنه خفض أيضا سعر الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، إعتبارا من غد الخميس.

