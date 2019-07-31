"ساما": خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275  نقطة أساس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً، ويهدف القرار إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي. ​