رغم حوادث "بوينج" والكوارث الطبيعية .. أرباح "سويس ريه" تقترب من مليار دولار

على الرغم من منع طائرة بوينج "737 ماكس" من التحليق، والكوارث الطبيعية، وغيرها من التكاليف غير المتوقعة، حققت شركة إعادة التأمين الثانية في العالم "سويس ريه" أرباحا صافية وقفت على حافة المليار فرنك "المبلغ نفسه تقريبا بالدولار"، وهو ربح فاق التوقعات بكثير.

وأعلنت المجموعة التي تتخذ من العاصمة المالية السويسرية زيوريخ مقرا له، أمس، ارتفاع صافي أقساط مبيعات التأمين بنسبة 7.9 في المائة عن العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، لتحقق بذلك أرباحا صافية قدرها 953 مليون دولار "944 مليون فرنك".

هذه الأرباح، هي بالتأكيد أدنى بنسبة 5 في المائة من مليار دولار التي حققتها الشركة في الفترة النظيرة عام 2018، لكنها أفضل بكثير من توقعات المحللين التي وقفت عند أرباح بقيمة 594 مليون دولار. ترجع تلك التوقعات إلى هبوط مؤشر أنشطة إعادة التأمين وإيرادات الاستثمار على حد سواء.

وفي إعادة التأمين على الممتلكات والإصابات، تم تسجيل ربح قدره 771 مليون دولار، بنسبة مجتمعة قدرها 100.5 في المائة، وهو رقم أفضل مما كان متوقعا.

لكن التفوق على نسبة 100 في المائة يشير إلى أن نشاط إعادة التأمين من الناحية الفنية في خسارة قبل الربح الذي حققته الاستثمارات.

ترجع هذه الخسارة الفنية جزئيا إلى الإعلانات المتأخرة عن الأضرار في الربع الأول عقب إعصار جيبي الذي ضرب اليابان في الخريف الماضي، والفيضانات وأضرار البَرَد والعواصف في أستراليا، وأضرار من صنع الإنسان "حوادث في مجمعات الطاقة أو البتروكيماويات".

علاوة إلى ذلك، أدى تحطم طائرة بوينج "737 ماكس" في إثيوبيا وقبلها إندونيسيا و"وقف" هذه الطائرات عن الطيران عقب ذلك إلى تكاليف قدرها 130 مليون دولار. لكن قسم الحوادث "يسير على الطريق الصحيح لتسديد نسبة 98 في المائة من قيمة الأضرار خلال النصف الأول من 2019"، حسبما قالته "سويس ريه".

وتكبد التأمين التجاري خسارة قدرها 403 ملايين دولار، ما دفع كريستيان مومينثالر الرئيس التنفيذي إلى وصف القسم بأنه "كعب أخيل" الشركة، لكنه قال "إنه تم أخيرا تعيين مدير جديد، وأرى إمكانات كبيرة للقسم لتحقيق عوائد جذابة".

في المقابل، شهدت إعادة التأمين على الحياة والصحة زيادة في أرباحها بنسبة 15.3 في المائة لتصل إلى 459 مليون دولار.

وعن تأجيل إدراج شركة "ريه أشيور" التابعة لفرع "سويس ريه" للتأمين على الحياة في بريطانيا في بورصة لندن هذا الصيف، قال جون داسي المدير المالي لوسائل الإعلام "إن المشروع مجمد لهذا العام بسبب عدم اهتمام المستثمرين المؤسسيين".

وكشف أن "سويس ريه" تعتزم خفض حصتها في "ري أشيور" من 75 في المائة حاليا إلى أقل من 50 في المائة، مقدِّما عام 2020 أو 2021 كأفق زمني لتحقيق ذلك.

وزادت إيرادات الأقساط في جميع الأقسام. وقال كريستيان مومينثالر الرئيس التنفيذي "إن التنويع والتعميق العالمي لمحفظتنا يضعنا في وضع جيد لتحقيق النمو المربح".

وعن المستقبل، رفض الرئيس التنفيذي تقديم توقعات بالأرقام لكنه قال "إنه تتم حاليا إعادة تركيز محفظة التأمين التجاري للحد من الخسائر، ومن المتوقع أن يعود القسم إلى الربحية مع نسبة مستهدفة قدرها 98 في المائة في عام 2021".

ورحب المحللون بالنتائج والتدابير المعلنة. وارتفعت قيمة سهم الشركة قبل إغلاق سوق الأوراق المالية بنسبة 0.5 في المائة ليصل السهم إلى 95.82 فرنك.

وقال "إنه واثق بأن التدابير المتخذة لا بد أن تساعد على رفع الحد الأدنى للأرباح". وكشف عن وضع اعتماد للمخاطر قدره 328 مليون دولار.