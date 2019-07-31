انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.5% خلال يونيو

أظهرت بيانات أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية " يوروستات" تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.5% في يونيو الماضي، متراجعا بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو الماضي.

وقالت الوكالة إن معدل البطالة بعد حساب التغيرات الموسمية يعد الأقل الذي يتم تسجيله في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يوليو .2008

وكانت الوكالة قد أعلنت أن معدل البطالة في شهر مايو الماضي بلغ 7.5%، ولكنها عدلت الرقم إلى 7.6% بعد ذلك.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي 12.4 مليون شخص في منطقة اليورو، بانخفاض بواقع 45 ألف مقارنة بشهر مايو الماضي.

من ناحية أخرى، انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 15.4% في يونيو الماضي، مقارنة بـ 15.7% في مايو الماضي.

وتم تسجيل أعلى معدلات بطالة بين الشباب في اليونان بنسبة 39.6% وإسبانيا 32.4% و إيطاليا 28.1%.

وجرى تسجيل أدنى معدلات بطالة في جمهورية التشيك بنسبة 1.9%.

ولم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة خلال الشهر الماضي وسجل 6.3%.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه النسبة تعد الأقل التي يتم تسجيلها منذ أن بدأت في إحصاء البيانات الشهرية في يناير .2000