أرباح "كريدي سويس" تتجاوز التوقعات وتقفز بـ 45% في الربع الثاني

أعلن بنك "كريدي سويس" اليوم ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من العام الجاري بـ 45% مقابل الربع نفسه من العام الماضي، لافتا إلى نجاح برنامج خفض التكاليف.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 937 مليون فرنك سويسري (946 مليون دولار) في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وهو أعلى مما توقعه المحللون.

وقفز سعر سهم البنك بـ 3.8% بعد إعلان النتائج الفصلية.

وظلت عائدات البنك عند مستوى 5.6 مليار فرنك، وخفض البنك تمويله المخصص لخسائر الائتمان بـ 66% إلى 25 مليون فرنك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك ينفذ برنامجا لإعادة الهيكلة منذ أواخر عام 2015 .

وجاء ارتفاع الأرباح في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بسبب تكاليف إعادة الهيكلة غير المتكررة التي حدثت العام الماضي. وإضافة إلى ذلك فإن التكاليف التشغيلية شهدت المزيد من التراجع حتى نهاية يونيو.

وقال البنك إن ثقة المستثمرين والتوقعات المتعلقة بالإيرادات بدأت في التحسن أواخر مايو وفي يونيو مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين والإشارات الصادرة عن البنوك المركزية.