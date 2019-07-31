"سامبا" تربح 2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2019

حققت مجموعة سامبا المالية أرباحا صافية عن النصف الأول من 2019 قدره 2 مليار ريال بانخفاض 16% عن الفترة المماثلة من 2018. كما ارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.3 مليار ريال بمقدار 4% عن الفترة المماثلة من العام السابق. في حين بلغ اجمالي صافي الدخل للعمولات الخاصة 3.2 مليار ريال بارتفاع 9% وبلغت ربحية السهم 1.02 ريال مقابل 1.22 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة انخفاض صافي الدخل بنسبة 16.2% نتيجة الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 61.4% ويرجع ذلك بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان. وفي المقابل ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.7%، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.