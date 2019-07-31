ارتفاع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 14.6% خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح لبنك البلاد إلى 304 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 265 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.6%.

وبلغ اجمالي ربح العمليات 959 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 842 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 13.8%.



أما صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات فبلغ 670 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 521 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 28.6%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 590 مليون ريال، مقابل 512 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 15.2%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 53.6 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 13.3%.