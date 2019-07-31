الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف.. بسيولة بلغت 2.6 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع طفيف، حيث اغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8732 نقطة، لتسجل السوق خسائر نقطية بلغت 8 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة.

وأرتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم لتبلغ نحو 2.61 مليار ريال تمت عبر تداول 91.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 118 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من الأسهم القيادية، حيث تصدرا بنك الرياض وسابك الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، حيث تراجعا بشكل واضح خلال فترة المزاد.

وتصدرت أسهم شركة عطاء المكاسب بنحو 10 في المائة، حيث تداول الشركة يومها الاول في السوق الرئيسية، تلاها أسهم شركة اليمامة للحديد بارتفاع 5.5 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة الواحة بمكاسب بلغت 4.7 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة الوطنية للتعليم بانخفاض 2.9 في المائة، تلاه أسهم شركة المواساة بنحو 2.7 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة أسمنت الشرقية الذي تراجع بنحو 2.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 105 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 65 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 286.8 مليون ريال وكذلك أسهم سابك بنحو 243.6 مليون ريال، تلاها أسهم مصرف الإنماء بنحو 226.5 مليون ريال.