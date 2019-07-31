"عطاء التعليمية" تفتتح أولى تداولاتها في السوق السعودية بالنسبة العليا

شهد السوق السعودية اليوم إدراج وتداول أسهم شركة "عطاء التعليمية" ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث بداء التداول على السهم عند النسبة العليا حيث يتداول الأن "وقت إعداد الخبر" عند مستوى 31.9 ريال، مقارنة بسعر الطرح عند 29 ريال.

وبلغت حجم التداولات خلال النصف ساعة الأولى من التداول نحو 4.28 مليون ريال عبر تداول 134.4 ألف سهم من خلال تنفيذ 119 صفقة.

وكانت "عطاء التعليمية" رابع إدراج بالسوق السعودية خلال العام الحالي، وكانت الشركة قد طرحت نحو 30 في المائة من رأس مالها البالغ 400 مليون ريال، من خلال طرح 12 مليون سهم عبر الإكتتاب العام، حيث مثل نصيب المؤسسات 90 في المائة ونحو 10 في المائة للأفراد.