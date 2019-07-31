تثبيت سعر الفائدة في بنجلاديش للمرة الثالثة على التوالي

أعلن البنك المركزي البنجلاديشي اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في بنجلاديش عند مستواه الحالي للمرة الثالثة على التوالي، في إطار مساعي البنك لتعزيز نمو الاقتصاد مع استقرار معدل التضخم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك بنجلاديش المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 6% خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول يوليو الحالي.

وقال " فاضل كبير " محافظ البنك المركزي البنجلاديشي إن موقف السياسة النقدية وبرمجتها "سيظل كما هو الحال دائما متكيفا بحذر، مع ضمان توفر الاحتياجات التمويلية" للاقتصاد لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 8.2% من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي يزيد عن معدل النمو المستهدف للعام المالي الماضي وهو 7.8% من إجمالي الناتج المحلي.

كانت أخر مرة غير فيها بنك بنجلاديش المركزي سعر الفائدة في أبريل 2018 عندما خفضه بمقدار 75 نقطة أساس.

ويستهدف البنك معدل تضخم قدره 5.5% للعام المالي الحالي وهو ما يتفق مع اتجاهات الزيادة في أسعار المستهلك حيث بلغ معدل التضخم في يونيو الماضي 5.5%.