ارتفاع أرباح "بنك الجزيرة" إلى 252 مليون ريال خلال الربع الثاني

نما صافي الربح لبنك الجزيرة بشكل طفيف إلى 252 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 244 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3%.

وبلغ اجمالي ربح العمليات 714.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 672.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 6.2%.



أما صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات فبلغ 502.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 479.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 487 مليون ريال، مقابل 481 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 1.2%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 43.6 مليار ريال، مقابل 39.8 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 9%.