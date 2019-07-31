تراجع أسعار البيع في المتاجر في بريطانيا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني اليوم الأربعاء تراجع أسعار البيع في المتاجر في بريطانيا خلال يوليو الحالي نتيجة تراجع أسعار السلع غير الغذائية.
وبحسب التقرير انخفضت الأسعار بنسبة 0.1% وذلك للشهر الثاني على التوالي. وفي حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.7% خلال الشهر الحالي، تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2%.
وقالت "هيلين ديكنسون" الرئيس التنفيذي في اتحاد متاجر التجزئة البريطاني "في حين نتوقع استقرار معدل تضخم أسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل سعي متاجر التجزئة القوي لإبقاء الأسعار المنخفضة، فإن هذا سيتوقف على قدرة بريطانيا على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من أجل استمرار حركة التجارة بين الجانبين بدون رسوم تجارية بعد 31 أكتوبر" في إشارة إلى الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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