ارتفاع أرباح "مهارة للموارد البشرية" إلى 72 مليون ريال خلال الربع الثاني

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة مهارة للموارد البشرية إلى 72 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 57.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 25%.

وبلغ الربح التشغيلي 72.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 61.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 18%.



أما اجمالي الربح فبلغ 88 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 14%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 126 مليون ريال، مقابل 105 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 19%.