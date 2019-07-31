ارتفاع أرباح "إلكترونيك أرتس" لألعاب الكمبيوتر خلال الربع الأول

أعلنت شركة ألعاب الكمبيوتر الأمريكية العملاقة "إلكترونيك آرتس" اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها بلغت خلال الربع الأول 1.42 مليار دولار بما يعادل 4.75 دولار للسهم مقابل 290 مليون دولار بما يعادل 0.95 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.1 % إلى 1.21 مليار دولار مقابل 1.14مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

