9326 بقالة مساحتها 100 متر مربع تحمل سجلا تجاريا في الرياض

علمت "الاقتصادية"، أن حجم البقالات التي تقدر مساحتها بنحو 100 متر مربع في منطقة الرياض، بلغت 9326 بقالة، التي ينتظر أن تنطبق عليها اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة باشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية. وأوضحت مصادر مطلعة، أن هذه البقالات لا تزال تحمل سجلا تجاريا قائما وتعمل في السوق حتى الوقت الحالي، فيما لم تعط رقما للأسواق المركزية ومحال التموينات الباقية.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة، التي أعدت بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ونص القرار على أن الوزارة ستقوم بتطبيق جميع الأنظمة المعمول بها بخصوص استخدام العلامة التجارية التي خصصتها للبقالات والتموينات، وستكون هذه العلامة التجارية مسجلة لمصلحة الشؤون البلدية والقروية ويمنع نسخ أو تقليد هذا الشعار من دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية.

ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة، بحيث تسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وسيطبق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما البقالات القائمة حاليا فسيتم إعطاؤها مهلة لمدة 24 شهرا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

وتضمنت اللائحة أنه يجب أن يكون المبنى مستوفيا لجميع التراخيص اللازمة وفقا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.