مباحثات لتحسين إجراءات نقل البضائع بين المملكة والبحرين

قال مسؤول بحريني "إن بلاده تجري مشاورات مع الجهات المعنية السعودية بشأن تحسين إجراءات نقل البضائع بين البلدين عبر جسر الملك فهد".

وأوضح لـ"الاقتصادية" حسين بن رجب، الرئيس التنفيذي للاستثمار في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن هناك جهودا مشتركة وتعاونا استراتيجيا مستمرا بما في ذلك جمارك البلدين وكل الجهات الأخرى ذات الصلة، لزيادة الطاقة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين، وتعزيز التجارة البينية وتسهيل الإجراءات عبر مشاريع تطويرية مشتركة.

مشيرا إلى أن إجراءات تخليص البضائع شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث يتم تخليص شحنات البضائع في أربع ساعات كحد أقصى مقارنة بمتوسط من يوم إلى يومين قبل عام 2016، وأن شؤون الجمارك في البحرين تعمل حاليا على تقليص فترة تخليص الشحنات في فترة أقصاها نصف ساعة.

وأضاف، أنه "يتم تخليص أكثر من 30 ألف شاحنة قادمة ومغادرة بشكل شهري، وأن تطوير إجراءات تنقل البضائع وتقليل فترة تخليص البضائع انعكس على نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والسعودية من 2.7 مليار دولار في عام 2017 إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار في عام 2018".

ونوه بتقليص فترة انتظار المسافرين خاصة خلال المناسبات والعطلات الرسمية، وأن شهر أيار (مايو) الماضي شهد رقما قياسيا في عدد المسافرين على جسر الملك فهد في الاتجاهين بتسجيل أكثر من 128 ألف مسافر في يوم واحد، لأول مرة منذ إنشاء الجسر قبل 33 عاما.

موضحا أنه على المدى البعيد هناك حلول لتطوير حركة المسافرين ونقل البضائع بين البلدين من خلال تشييد جسر الملك حمد، الذي سيشمل مسارا موازيا لسكة حديد، ما يخفف الضغط على جسر الملك فهد، في ظل نمو عدد الزوار للبحرين، تحديدا القادمين من السعودية.

مشيرا إلى نمو عدد الزوار من السعودية ليصل إلى 10.7 مليون زائر في 2018 مقارنة بـ9.9 مليون في 2017 بزيادة نحو 8 في المائة.