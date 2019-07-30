الغياب المتكرر وعدم المبالاة أبرز مؤشرات الإرهاق المهني

أكد إخصائيون أن الشعور بالفراغ وانخفاض الأداء والحالة السلبية أبرز مؤشرات الإرهاق المهني، إضافة إلى الانقطاع المتكرر والغياب الدائم عن العمل وعدم المبالاة.

وبحسب "سبوتنيك"، فإن هذه الإشارات تدل على وصول العاملين إلى حالة من الإرهاق المهني يواكبها إشارات أخرى كحالة السخرية من العمل التي تتجه في الأغلب إلى معارضة الآخرين.

ويؤدي الحد من إنجازات العاملين وعدم الاهتمام بعملهم إلى التقليل من شعورهم وحسهم بالمسؤولية والإنتاجية، الأمر الذي يدفعهم إلى عدم المبالاة، بحسب خبراء معهد الطب المهني الروسي.

ووفقا للأطباء فإن حالات الصداع والتهيج والنوم المضطرب والإدمان هي نتيجة للتوتر المهني، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي إلى حالة من عدم الرضا في الحياة الشخصية ويؤدي إلى عوامل سلبية اجتماعية وتنظيمية واجتماعية تؤثر في الحالة النفسية.

وتصيب حالة الإرهاق المهني أصحاب المهن بلا استثناء وأكثر حالاتها انتشارا في مهن التعليم والطب والشرطة والطيران إضافة إلى الإخصائيين الاجتماعيين، وأكثر الأعمار المعرضة للإصابة بها بين 19 و25 سنة.