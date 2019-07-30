دراسة: 28 % من عمال توصيل الطعام يتذوقونه

اعترفت نسبة كبيرة من عمال توصيل الطعام خلال دراسة أمريكية، بأنهم يتذوقون طعام الزبائن قبل وصوله إليهم.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة يو إس فود وسلطت عليها الضوء مجلة "نيوزويك" الأمريكية، كشفت أن 54 في المائة من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، فيما يتذوق نحو 28 في المائة من العمال الطعام.

وقالت المؤسسة في بيان، "يؤسفنا أن نعلن أمرا كهذا. عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءا من الطعام".

وفي المقابل، شكا 60 في المائة من عمال التوصيل أنهم يحصلون على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا أو لا يحصلون على الإطلاق، فيما قال 40 في المائة إن تعليمات الزبائن تكون غير واضحة.

وعلى جانب آخر، قال 84 في المائة من الزبائن إنهم "لا يمانعون" أن يحصل السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية التي يوصلها لهم.

يشار إلى أن صناعة نقل الطعام تشهد طفرة عالمية كبيرة، حيث تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كل عام.