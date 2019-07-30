الأدمغة تتعامل مع المعلومات مثل الطعام

قالت دراسة حديثة إن أدمغتنا تتغذى على المعلومات بالطريقة ذاتها في تعاملها مع الطعام.

وحسب دراسة أجراها باحثون في كلية هاس للأعمال، فإن المعلومات تعمل على نظام المكافآت المنتجة للدوبامين بطريقة الطعام نفسها، حسب موقع "ساينس إليرت".

وتعني الدراسة أن الإنسان قد يبحث عن المعلومات بعيدا عن كونها مفيدة أم لا، كما يأكل الوجبات الخفيفة دون جوع. وتقدم الدراسة رؤى مهمة عن الإدمان الرقمي في الدماغ.

وأجريت فحوص لـ37 متطوعا أثناء مشاركتهم في إحدى الألعاب، فتم اكتشاف أن اللعبة جعلتهم أكثر فضولا بشأن ما يمكن معرفته للحصول على جميع الاحتمالات الخاصة بالفوز.

ويتكون الدماغ البشري من نحو مليار خلية عصبية. وتكون كل خلية ألف صلة مع الخلايا الأخرى، مكونة أكثر من تريليون صلة، وذلك يسفر عن سعة تخزين كبيرة للغاية.

وينصح المختصون برعاية الذاكرة من خلال التدريب، والتقييم المعرفي وإجراء تمارين الذاكرة اليومية من أجل الحفاظ على الدماغ بشكل جيد.

ويعد الدماغ العضو الرئيس في الجهاز العصبي في الجسم، والمسؤول عن تنظيم عمل باقي أعضاء الجسم وأجهزته، وذلك من خلال استقبال المعلومات.