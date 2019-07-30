ترمب يهاجم الصين مع استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة الصين صباح الثلاثاء متهما إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي تستأنف فيه المباحثات في شنغهاي بين الأميركيين والصينيين.

وكتب في تغريدة "فريقي يتفاوض حاليا معهم لكنهم (الصينيون) يعدلون دائما الاتفاق لمصلحتهم". وأضاف أن "الصين في وضع سيء وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاما. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية - لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين بكل بساطة لا تطبق ما تقول" أنها ستقوم به.