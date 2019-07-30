"إيداع": إطلاق خدمة وكيل الدفع لكافة المشاركين في السوق

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية اليوم عن إطلاق خدمة "وكيل الدفع" كخدمة اختيارية للشركات والصناديق، والتي تهدف إيداع من خلالها إلى تطوير الآلية الحالية لتوزيع الأرباح في السوق وتوحيد إجراءاتها.

وتهدف إيداع من خلال إطلاق هذه الخدمة عبر منصة تداولاتي إلى توفير خدمات متكاملة تسهل على المصدر إتمام الإجراءات المتعلقة بتوزيع المتحصلات النقدية للمساهمين بما يضمن سرعة إجراء التحويلات النقدية ودقة معلومات المساهمين واستحقاقات الأرباح إضافة إلى تقليل التكاليف المترتبة على تنفيذ التحويلات النقدية لمصدري الأوراق المالية.