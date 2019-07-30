مجلس الوزراء : نقل برنامج "اتزان" إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق .. وتكليف "سار" بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة، التي عقدها المجلس بعد ظهر اليوم الثلاثاء في نيوم بمنطقة تبوك على الموافقة على انضمام السعودية إلى مشروع (السعي نحو النمو) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونقل "البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)"من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

وفي بداية الجلسة تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد والأسرة الكريمة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز ولأبناء الفقيد سائلين الله المغفرة والرحمة له. وأعرب الملك عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة والأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

بعد ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما من به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبا من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. سائلا الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين ودفع مسيرة التعاون المشترك بينهما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

وأعرب مجلس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة لتونس حكومة وشعبا في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ولأسرة الفقيد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. وبين أن المجلس عبر عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بالصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان ونيجيريا. متمنيا للجرحى سرعة الشفاء وجدد وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه.

القرارات

1 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الأمن العام في الصين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية والعراق والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

5 - تفويض وزير التجارة والاستثمار أو من ينيبه بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - الموافقة على انضمام السعودية إلى مشروع (السعي نحو النمو) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية.

8 - تحويل (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية) المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3/4/1430 إلى مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية).

9 - الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

10 - نقل "البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)"من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

11 - تكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ، الموضحة تفصيلا في القرار.

الترقيات

1 - ترقية عبدالرحمن بن محمد بن فهد الصعب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات المسلحة .

2 - ترقية سعد بن محمد بن سعد المشوح إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض .

3 - ترقية حمود بن عبدالرحمن بن حمود العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

4 - ترقية المهندس / أحمد بن ناصر بن أحمد علي مسفر إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير .

5 - ترقية المهندس / عبداللطيف بن حمد بن صالح الخطيب إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم .

6 - ترقية حسن بن يحيى بن عبدالله آل حاتم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للتقاعد ، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .