5,752 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي في النصف الأول قبل الزكاة

أعلن عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن المصرف حقق أرباحا قبل الزكاة في الربع الثاني من العام الحالي 2019 بلغت 2,867 مليون ريال مقارنة مع 2,569 مليون ريال للربع الثاني من العام السابق وبزيادة بلغت 11.6% .كما حقق المصرف أرباحا بعد الزكاة في الربع الثاني من العام الحالي 2019 بلغت 2,580 مليون ريال مقارنة مع 2,474 مليون ريال للربع الثاني من العام السابق وبزيادة بلغت 4.3%.

وبهذا يكون إجمالي أرباح الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية قبل الزكاة 5,752 مليون ريال بالمقارنة مع 4,951 مليون ريال للنصف الاول من العام 2018 وبنسبة زيادة بلغت16.2 % وإجمالي أرباح الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بعد الزكاة5,177 مليون ريال بالمقارنة مع 4,781 مليون ريال للنصف الاول من العام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 8.3%. وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولي بنسبة 12.7% مقارنة بالنصف الأول 2018 نتيجة لنمو صافي دخل التمويل والاستثمارات بنسبة 14.5%.

وأضاف أن حقوق المساهمين بلغت 50 مليار ريال بنهاية الأشهر الستة الأولى كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 369 مليار بنسبة زيادة بلغت 6.3 % في حين بلغ إجمالي الاصول التمويلية للمصرف 238 مليار ريال. وأوضح الراجحي أن أرصدة العملاء بلغت 300 مليار ريال كما في نهاية الستة أشهر الأولى كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 3.14% و 23.31% على التوالي وأصبح ربح السهم خلال الفترة بعد الزكاة 2.07 ريال.

كما اشار رئيس مجلس الإدارة الى أنه ابتداء من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 يتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة مالية والاعتراف بها في قائمة الدخل مع الالتزام بإظهارها في قائمة المركز المالي الموحد وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والتعليمات والمعايير الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

وقدم عبدالله الراجحي الشكر لعملاء المصرف الكرام لولائهم الدائم وثقتهم ولموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج. مشيرا الى استمرار المصرف في التميز والريادة في العديد من المجالات خاصة في المصرفية الرقمية. الى ذلك أشار الراجحي إلى الشراكة المجتمعية المهمة والكبيرة التي تم إطلاقها خلال هذا الربع حيث قدم مصرف الراجحي لمنصة جود للإسكان مبلغ 40 مليون ريال لدعم شراء 222 وحدة سكنية جاهزة للأسر الأشد فقرا بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وفيما يخص المسئولية الاجتماعية والعمل التطوعي ثمن عبدالله جهود منسوبي المصرف التطوعية التي تتنامى بشكل مستمر حيث بلغت الساعات التطوعية خلال النصف الأول من العام الحالي 8815 ساعة تطوعية وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات 1763 موظف وموظفة شاركوا في برامج متنوعة تم تنفيذها في العديد من المناطق والمحافظات حول المملكة.

يذكر ان مصرف الراجحي أعلن يوم 21/7/2019 عن موافقة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية قدرها 3,750 مليون ريال على مساهمي المصرف عن النصف الأول من السنة المالية الجارية 2019 وبذلك تكون حصة السهم الواحد 1.5 ريال تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم. وحدد القرار أحقية توزيع الارباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 2019/07/24 والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 1/8/2019.