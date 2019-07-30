تراجع أرباح "لوفتهانزا" خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" اليوم الثلاثاء ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% في حين تراجع هامش أرباح التشغيل المعدل خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.8% مقابل 10.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال "أولريك سيفنسون" المدير المالي لشركة "لوفتهانزا" تعليقا على النتائج "أرباحنا تأثرت بالمنافسة الشرسة في أوروبا والزيادة الكبيرة في الطاقة التشغيلية، وبخاصة على خطوطنا قصيرة المدى خارج ألمانيا والنمسا. نحن تجاوبنا مع هذا الوضع بتقليل نفقاتنا وزيادة مرونتنا".

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 226 مليون يورو بما يعادل 0.48يورو لكل سهم مقابل 752 مليون يورو بما يعادل 1.59 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح تشغيل الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 754 مليون يورو مقابل مليار يورو في الربع الثاني من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات "لوفتهانزا" خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.36مليار يورو مقابل 9.30مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأبقت "باير" على توقعاتها لنتائج العام الحالي، حيث تتوقع زيادة إيراداتها بأقل من 10% وتحقيق هامش ربح يتراوح بين 5.5% 6.5% خلال العام.