ابتداء من الربع الحالي.. احتساب استحقاق الزكاة وإثباته في "قائمة الدخل" للبنوك في السعودية

أكدا مصرف الراجحي وبنك الرياض اليوم بعد إعلان نتائج اعمالهم للربع الثاني 2019، عن إحتساب استحقاق الزكاة والضريبة وإثباته في قائمة الدخل وذلك بعد نهاية كل فترة مالية، مع الالتزام بإظهارها في قائمة المركز المالي.

وبحسب البيان، فإن سريان العمل سوف يكون ابتداء من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019، وذلك وفقا للمعايير الدولية، فيما كانت الزكاة تخصم خلال الفترات الماضية من حقوق المساهمين.

وكان مصرف الراجحي قد حقق صافي دخل خلال النصف الاول قبل الزكاة عند 5.75 مليار ريال، فيما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة نحو 5.17 مليار ريال، حيث نمى صافي الدخل للفترة بنحو 8.3 في المائة.

فيما حقق بنك الرياض صافي دخل خلال النصف الاول قبل الزكاة عند 3.3 مليار ريال، فيما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة نحو 2.98 مليار ريال، حيث نمى صافي الدخل للفترة بنحو 69.7 في المائة.