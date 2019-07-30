دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected] لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر وذلك بدءً من اليوم حتى تاريخ 6/12/1440. وأكدت الهيئة أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها أثناء موسم الحج محذرة في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.
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- "الإعلام المرئي والمسموع" تدعوا مقدمي خدمات البث للحصول على تصاريح لتغطية موسم الحج
ثقافة وفنون
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