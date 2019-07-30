جامعة "كاوست" تواصل إجراء أبحاثها في مجال تدفق الكربون

تواصل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مركز أبحاث البحر الأحمر ومركز أبحاث العلوم البيولوجية الحاسوبية إجراء أبحاثها في مجال تدفق الكربون وعلم جينوم البيئات البحرية وتأثير الكائنات البحرية في التدفقات الكيميائية الحيوية إضافة للمشاركة في تنظيم وتوجيه بعثة مالاسبينا البحرية "Malaspina Circumnavigation Expedition" لتقييم حالة المحيطات العالمية بتواجد أكثر من 400 عالم من جميع أنحاء العالم والخروج باكتشافات أساسية حول التنوع البيولوجي في المحيطات وتوفير بيانات مؤثرة والحصول على عينات فريدة تسهم في دعم المزيد من الأبحاث.

وعززت الجامعة من دورها البحثي بالالتزام الكبير في ايصال الاكتشافات العلمية ووضع حلول لأهم المشاكل البيئية التي تواجه المحيطات في هذا القرن وحماية النظم البيئة البحرية المختلفة كبيئة الأعشاب البحرية في المحيطات التي تلعب دورا حيويا في عزل وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون حيث تعمل النباتات في البيئيات الساحلية على امتصاص الكربون ودفنه في الرواسب الساحلية وهو ما بات يعرف "بالكربون الأزرق" وهو مصطلح أصبح له تأثير متزايد في اجتماعات واستراتيجيات الحد من ظاهرة تغيّر المناخ الدولية.

وأوضح البروفيسور كارلوس دوارتي أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أن هناك أبحاثاً أجريت في موضوع "الكربون الأزرق" تم اعتماد نتائجها ضمن أطر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ظاهرة تغيّر المناخ وإدراجها ضمن المساهمات الأساسية الرامية لتخفيف آثار ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض إضافة إلى الاكتشافات العلمية في مجالات علوم البيئة البحرية والعلوم البيولوجية للمحيطات.